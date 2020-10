Jeden Donnerstag tagt die Ampel-Kommission, um über die österreichweite Schaltung der Corona-Ampel zu beraten und wie jeden Donnerstag sind auch diese Woche wieder im Voraus Informationen nach außen gedrungen, die Aufschluss darüber geben, in welche Richtung es gehen könnte. Laut „Krone“-Informationen stehen nämlich zahlreiche Rotschaltungen bevor. Nachdem in der Vorwoche vier Bezirke auf Rot geschaltet worden sind, dürften am Tag mit den höchsten Neuinfektionen seit Pandemie-Beginn ganze 21 rote Bezirke in sieben Bundesländern dazukommen.