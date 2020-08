Woraus ziehst du die meisten Inspirationen? Was ist für dich ein Quell der Kreativität?

Schwierige Frage. Noch bevor ich Comics zu zeichnen begann, lernte ich das Gitarrespielen und verantwortlich dafür war das Album „Pornography“ von The Cure. Der Sound war unheimlich sinister und das hat mich fasziniert. Anfang der 90er bin ich dann zu Sonic Youth gekommen. Diese sinistren Klänge hörte ich in meiner Kindheit, als ich Fieberträume hatte. Ich litt am Alice-im-Wunderland-Syndrom, das ich damals gar nicht kannte. Ich habe mich selbst und meine Umgebung irgendwie außerweltlich wahrgenommen. Hatte Fieberträume und gefühlte Nahtoderfahrungen. Ich nahm meinen Herzschlag wie ein Gebläse ganz speziell war. Es war fast wie ein Spektrum von verschiedenen Klängen, die sich alle in meinem Gehörgang versammelten. Bei Sonic Youth oder auch The Cure habe ich dieses Phänomen wieder wahrgenommen. Ich wollte dann also Albtraum-Musik im Stil von Marilyn Manson machen. Meine Fieberträume quasi klanglich umsetzen. Das war kein großer Spaß, aber ich wollte unbedingt meine Erlebnisse und Gefühle in einen Sound umsetzen. Steve Ditko, der Marvel-Comics-Zeichner war, hat Dr. Strange erfunden und in frühen Comics ging es um Planeten, auf denen der Protagonist wandelte. Genau so fühlte ich mich lange auch. Mein Sohn meinte immer, das wäre wie bei Super Mario, wenn er Pilze isst und größer wird. (lacht) So musste ich niemals LSD oder Magic Mushrooms nehmen, ich hatte diese Erfahrungen durch das Syndrom schon als Kind.