Nach Testpartien in Wales (27. März), gegen die Türkei (30. März) und England (2. Juni/beide in Wien) sowie in Prag gegen Tschechien (7. Juni) wird es für Österreichs Fußball-Nationalteam bei der EURO 2020 erstmals am 14. Juni (18 Uhr) in Bukarest ernst: Im Auftaktspiel der Gruppe C geht es für David Alaba und Co. gegen einen noch Ende März zu ermittelnden Play-off-Sieger (Georgien, Weißrussland, Nordmazedonien, Kosovo oder Rumänien). Vier Tage später (18.6/21 Uhr) steht die Partie in Amsterdam beim Titelanwärter Niederlande auf dem Programm. Letzter Gegner im Kampf um das Achtelfinale, das jeweils die Top zwei sowie die vier besten Gruppendritten erreichen, ist am 22. Juni (18 Uhr) in Bukarest die Ukraine.