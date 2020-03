Die meisten bestätigten Fälle gibt es derzeit in der Bundeshauptstadt Wien mit 43, dahinter folgt Niederösterreich mit 39 Fällen und Tirol mit 27. In der Steiermark wurden bislang 17 Coronavirus-Infizierte registriert, in Oberösterreich 13, in Salzburg zehn, im Burgenland vier und drei in Vorarlberg. Nach wie vor einen Fall gibt es in Kärnten. Bei drei Coronavirus-Patienten nimmt die Erkrankung nach Angaben der Gesundheitsbehörden einen schwereren Verlauf. Dies betrifft auch weiterhin den Wiener Anwalt, dessen Gesundheitszustand nach wie vor unverändert ist. Die beiden anderen vergleichsweise schwerer verlaufenden Fälle dürfte es in der Steiermark geben.