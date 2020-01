Reichenberg trifft doppelt

Die heimstarken Graz99ers behielten im Duell mit den auswärts zuletzt meist erfolgreichen Wienern die Oberhand und verdrängten in der Tabelle die Black Wings Linz vom fünften Platz, der die Teilnahme an der Pick Round bringt. Am Sonntag müssen die 99ers allerdings in Linz antreten. Die Steirer gingen durch Joakim Hillding zum 3:2 erstmals in Führung (47.), Taylor Vause brachte die Capitals in die Overtime (53.). Da fixierte allerdings Ken Ograjensek (62.) den fünften Grazer Sieg in Serie und den dritten im vierten Saisonduell mit den Wienern. Alexander Reichenberg (oben im Bild) traf bei den Grazern doppelt