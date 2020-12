Am Dienstag um 12.15 Uhr ist etlichen Grazern der Schreck in die Glieder gefahren, als die Erde einige Sekunden teils heftig zu beben begann. „Die Bildschirme haben gewackelt. Wir waren kurz davor, das Gebäude zu evakuieren“, hieß es seitens der „Krone“-Redakteure in der Landeshauptstadt. Insbesondere in höher gelegenen Stockwerken dürften die Schwingungen extrem deutlich spürbar gewesen sein. Auch in Kärnten und Wien wurden die Ausläufer des Bebens noch registriert.