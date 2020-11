Moderne Stadtvillen mit rund 300 Wohnungen sollen in Korneuburg aus dem Boden gestampft werden. Ein solches Investment will gut überlegt sein. Vor allem sollte man die Wünsche der künftigen Bewohne berücksichtigen. Das tat die Firma Wiener Komfortwohnungen, die das Projekt umsetzt. Und beauftragte ein Meinungsforschungsinstitut, die Ansprüche der Klientel in der Bundeshauptstadt sowie deren Umland zu erheben. Konkret wurden 800 Persoen aus den Bezirken Korneuburg, Gänserndorf, Tulln, Mödling, Bruck an der Leitha und St. Pölten befragt.