Schon wieder Krawalle bei Corona-Demos in Italien. In der Mode-City Mailand, der Industriemetropole Turin, im süditalienischen Neapel und auch in der Hafenstadt Triest kam es am Montagabend zu heftigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Die Randalierer schleuderten Flaschen, Steine und Pyrotechnik auf die Beamten, diese wiederum antworteten mit Gummiknüppeln und Tränengas-Geschossen.