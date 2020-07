Slowakei: Freie Einreise. Die Slowakei geht bei ihren Einreisebestimmungen in der Corona-Krise nicht nach der Staatsbürgerschaft vor, sondern nach dem Aufenthaltsorten in den 14 Tagen vor der Einreise. Daher gilt nicht allgemein offiziell, dass jeder österreichische Staatsbürger unproblematisch einreisen darf. Er muss sich auch in den 14 Tagen davor in Österreich oder einem anderen von der Slowakei als sicher eingestuften Land aufgehalten haben. Personen, die in den letzten 14 Tagen vor der Einreise in einem als nicht sicher eingestuften Land waren, sind verpflichtet, bei Überschreiten der Grenze einen negativen PCR-Test auf Covid-19 vorzulegen, der nicht älter sein darf als 96 Stunden. Wenn beim Grenzübergang keine Kontrolle stattfindet, müssen sie unverzüglich dem örtlich zuständigen regionalen Gesundheitsamt einen negativen Test vorlegen.