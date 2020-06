Horror-Erlebnis für eine 18-jährige Vöcklabruckerin! Das Mädchen wurde am 26. Mai gegen 1.30 Uhr früh am Bahnhof ihrer Heimatstadt von einem Triebtäter verfolgt. Er versuchte die Jugendliche zu vergewaltigen, floh aber, als ihr Passanten halfen. Die Polizei fahndet nun auch via Internet nach dem Sittenstrolch.