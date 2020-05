In China sind Hightech-Helme mit Videokamera und Heads-up-Display bei der Polizei und anderen Behörden schon länger im Einsatz. In der Covid-19-Krise setzen nun auch zunehmend andere Staaten auf vernetzte Helme für die Polizeiarbeit. Sie erkennen Gesichter und Kennzeichen, scannen QR-Codes in Corona-Apps - und messen per Infrarotkamera die Temperatur.