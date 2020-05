Das Album ist nicht nur reduziert, sondern fast auch komplett alleine eingespielt. Hast du dahingehend eine gewisse Dringlichkeit verspürt?

Die Idee, dass ich so was mal machen will, ist schon seit Jahren da. Jetzt war der richtige Zeitpunkt dafür. Wir hatten eine kurze Konzertpause und die Band war in der ganzen Welt verteilt. Einer war in Ägypten und hat sich beim Kitesurfen beide Arme gebrochen, einer war in China und ich war zuhause und mir war ein bisschen fad. Ich wollte wieder mal etwas machen und dachte, ich sollte im Winter was angehen. So habe ich den Winter auch besser in Erinnerung, als wenn ich nichts mache. So entstand dieses einfache, sehr reduzierte Album. Einfach rausgefetzt mit dem, was an dem Abend da war. Ich habe nicht daran gedacht, für wen es ist, aber vielleicht ein bisschen für die alten Fans, die seit 2008 meine Musik hören. Die das erste Album am liebsten mögen. Anscheinend gibt es auch solche Menschen. Es ist wohl das unkommerziellste Album, weil es auch sehr unsauber aufgenommen ist.