Wie sie gegen die Verzweiflung ankämpfen? „Wir versuchen uns zu beschäftigen, um nicht allzu viel nachdenken zu müssen. Sonst wird man ja verrückt“, so Inga. Sie würden schließlich mit Herzblut an allem hängen - am Gästehaus, an den Tieren, den Freunden. „Wir machen kleine Renovierungsarbeiten, versorgen die Tiere.“ Aber es gebe trotzdem „sehr viele schlaflose Nächte“ deswegen. „Bei uns steht alles auf dem Spiel, was wir uns in Island in den letzten sieben Jahren aufgebaut haben. Der Gedanke, Haus und Hof zu verlieren und vielleicht seine Koffer packen und alles zurücklassen zu müssen, der ist schwer zu verdauen. Da heult man dann auch mal ein paar Tage am Stück durch."