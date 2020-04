Ähnliches gilt für andere Regionen: In Bregenz brachte der Frühling bisher 71 Millimeter Niederschlag (60 Prozent weniger als im Durchschnitt). An der Hohen Warte in Wien wurden 28 Millimeter Regen gemessen (66 Prozent weniger als im Durchschnitt). In Innsbruck gab es im Zeitraum 1. März bis 20. April 27 Millimeter Niederschlag (72 Prozent weniger als im Durchschnitt). Trockener war es hier seit Messbeginn 1877 nur dreimal. Laut ZAMG-Prognosen ist zumindest bis Mitte nächster Woche kein nennenswerter flächendeckender Regen in Sicht.