In Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) haben die ungarischen Behörden am Dienstagabend die Grenze für Ausreisende aus Bulgarien und Rumänien geöffnet. Kurz nach 21 Uhr setzten sich die ersten Fahrzeuge langsam in Bewegung und konnten die Grenze überqueren, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland mit. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hatte die kurzfristige Grenzöffnung für einen „humanitären Korridor“ in einer Pressekonferenz angekündigt. Serbische Autofahrer dürfen hingegen nicht nach Ungarn, einige Lenker reagierten verärgert.