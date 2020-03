Bereits mehr als 1100 Infizierte in Deutschland

In Deutschland ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Ansteckungen unterdessen bis Montagfrüh auf 1112 gestiegen, eine Person ist bislang gestorben, allerdings in Ägypten. Allein in Nordrhein-Westfalen gab es bereits 484 Infektionen, wie aus den aktuellen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorging. In Bayern wurden demnach inzwischen 256 Fälle bestätigt, in Baden-Württemberg steckten sich den offiziellen Zahlen zufolge bereits 199 Menschen an. In mehreren anderen Bundesländern gibt es weiterhin nur wenige Fälle. Einzig in Sachsen-Anhalt verzeichnete das RKI bis Montag keinen Erkrankten. Am Sonntag hatte das Institut bundesweit 902 Fälle gemeldet.