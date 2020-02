Tausende Testungen in den nächsten Tagen

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) betonte, es handle sich zwar nicht mehr um eine „rein regionale Epidemie in China“, man sei „aber ein großes Stück von einer globalen Pandemie entfernt“. Das Coronavirus sei jedenfalls in der EU angekommen. Sein italienischer Ressortkollege Roberto Speranza habe ihm in einem Telefonat „sehr, sehr bestimmte Maßnahmen“ gegen das in Italien schwer grassierende Virus angekündigt. U.a. seien in den nächsten Tagen Tausende Testungen geplant. Bei der Zusammenkunft in Rom am Dienstag wollen sich die Gesundheitsminister von Österreich, der Schweiz, Slowenien, Frankreich und Deutschland mit Italien abstimmen.