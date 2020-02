Immer wieder Verdachtsfälle in Österreich

Laut den Daten des Gesundheitsministeriums und Informationen der Landesbehörden gab es Samstagnachmittag in Österreich einige Verdachtsfälle auf Coronavirus-Infektionen. In Niederösterreich waren es demnach zwei Fälle, bei denen getestet wurde, und einer in Wien. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sprach von bisher insgesamt 30 Verdachtsfällen, alle sein negativ gewesen. Der Fall in Vorarlberg hat sich nicht bestätigt, wie Behörden am Samstagabend mitteilten.