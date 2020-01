Unterschiedliche Praktiken in Deutschland

In Deutschland, wo das Polizeirecht den „Unterbindungsgewahrsam“ definiert, ist die Haftdauer von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In Nordrhein-Westfalen muss ein so genannter „Gefährder“ schon nach einem Tag entlassen werden, in Bayern ist unter bestimmten Voraussetzungen und richterlicher Bewilligung eine unbegrenzte Anhaltung möglich.