Am 9. Jänner 2019 feierte man „One Year To Go“ zur EURO 2020 in Graz. Nur wenige Tage später, am 11. Jänner, starteten Österreichs Herren mit einem 29:22-Sieg über Saudi-Arabien in die WM 2019 in Deutschland und Dänemark. Doch nur einen Tag später folgte die bittere 24:32-Niederlage gegen Chile. Schließlich musste man sich auch den beiden späteren Finalisten Norwegen und Dänemark sowie Tunesien beugen. Am Ende belegte man Rang 19.