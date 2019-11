In einem Wohnhaus in der Justgasse im 21. Bezirk in Wien ist es am Mittwochabend zu einem folgenschweren Unfall mit einer Gastherme gekommen. Das Haus wurde geräumt, drei Personen sind laut Polizei mit Kohlenmonoxidvergiftung ins nahe Krankenhaus Nord gebracht worden, darunter ein bewusstloses Kind.