krone.at: Wie schauen die sportlichen Ziele von Pogon Szczecin hier in der polnischen Ekstraklasa aus? In der vergangenen Saison hat man es in der 16er-Liga in die Meisterrunde und dort dann auf Platz 7 geschafft…

Zech: Die Meisterrunde ist auf jeden Fall ein großes Ziel - und dann wird man sehen. In Polen werden anders als in Österreich die Punkte (bei der Trennung in Meister- und Quali-Runde, Anm.) nicht halbiert, sondern man nimmt die vollen Punkte mit. Ich hoffe, dass wir da im Rennen um die vorderen Plätze gut mit dabei sind und würde mir wünschen, nächstes Jahr wieder international zu spielen. So wie ich das schon zweimal mit Altach erlebt habe...