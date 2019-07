Vorzeige-Kooperation mit den ÖBB

Dabei wäre es auch der Fluglinie lieber, die Passagiere würden mit dem Zug kommen. So gibt es bereits erste enge Kooperationen mit den ÖBB: In Linz und Salzburg können die Reisenden am Bahnsteig einchecken und per „AIRail“ direkt zum Flughafen Schwechat fahren, um dort in den Fernflieger zu steigen. „Das hat dazu geführt, dass wir letztes Jahr unsere Wien-Linz-Flüge eingestellt haben“, so Thier.