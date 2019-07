Heftige Unwetter haben am späten Samstagnachmittag in Vorarlberg und Tirol zu Verkehrsbehinderungen und zahlreichen Einsätzen der Rettungsorganisationen geführt. Laut Polizei wurde in Lustenau eine Person durch einen umgestürzten Baum in ihrem Pkw eingeklemmt und musste verletzt ins Spital eingeliefert werden. Auch in der Steiermark wurden Unwetter mit Hagel gemeldet.