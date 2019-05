700 Sex-Täter tauschten gegenseitig Kinderpornos

„Nicht einmaldieEisberg-Spitze“

„Das ist nur ein Bruchteil von dem, was abläuft“, sagt Chefinspektor Christian Dirisamer vom LKA OÖ nach dem Schlag gegen ein Kinderporno-Netz.



„Krone“: Warum hat der Hausarzt die Kinderpornos aus seinem Besitz überhaupt weltweit geteilt?

Christian Dirisamer: Das liegt im Wesen eines Pädophilen. Solche Täter wollen sich in Internetforen mit Gleichgesinnten austauschen. Und wenn jemand etwas kriegen will, muss er auch liefern.