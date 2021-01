Werner Hacker, gebürtig aus Graz, jetzt in Wien lebend, ist Handelsvertreter für Titanbrillen, verbringt dafür rund 100 Nächte im Jahr in Hotels in Österreich, Italien, der Schweiz. Er macht das nicht ungern, sagt er, seine Highlights sind dabei auch ein großes Frühstücksbuffet und der gelegentliche Entspannungsdrink nach getaner Arbeit abends an der Hotelbar.