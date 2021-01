Allerdings gilt Tschechien selbst als Gebiet mit hohem Risiko. Zwar sinken in den letzten Tagen die Infektionszahlen in dem 10,7-Millionen-Einwohner-Land, allerdings bleiben sie immer noch zu hoch. Täglich werden an Werktagen zwischen 8.000 und 9.000 Neuinfektionen gemeldet. Mit 1.362 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten zwei Wochen liegt Tschechien in der Tabelle des EU-Gesundheitsamtes (ECDC) weiterhin im Spitzenfeld. Für Österreich liegt dieser Wert demnach derzeit bei 299,58.