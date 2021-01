In exotischen Ligen wie in Gibraltar, Indien oder Südafrika (siehe Statistik unten) stehen ähnlich starke „Mauern“ wie jene in Graz. In den Top-Ligen Europas ist Sturm mit seinen nur fünf Gegentoren ganz vorne. Was auch international für „Echo“ sorgt. So löcherte die britische „BBC“ Sturms Abwehrbollwerk Jon Gorenc-Stankovic in einem Interview, wollte vom Ex-England-Legionär alles über Sturms Höhenflug wissen.