Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Montag nach einer Videokonferenz mit den Regierungschefinnen und -Regierungschefs der sogenannten First-Mover-Länder Australien, Dänemark, Griechenland, Israel, Norwegen und Tschechische Republik in einem Statement bekannt gegeben, dass es beim Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer zu einer Lieferverzögerung kommt. Daher werde 20 Prozent weniger Impfstoff als ursprünglich geplant ausgeliefert. Um weitere Engpässe zu vermeiden, will man daher in der EU möglichst bald auch den Impfstoff von AstraZeneca zulassen.