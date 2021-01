Neben dem Mate 40 Pro bringt Huawei mit seinen FreeBuds Studio auch ein Paar geräuschunterdrückende Bluetooth-Kopfhörer in Over-Ear-Bauweise. Auch sie sind ab sofort in Österreich erhältlich und kosten 280 Euro. Ursprünglich sollte Huaweis Mate 40 Pro bereits im November in den europäischen Handel kommen, der Start hat sich allerdings um einige Wochen nach hinten verschoben. In Österreich ist das Mate 40 Pro ab sofort erhältlich. Kostenpunkt: satte 1200 Euro.