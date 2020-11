Hochspannung in Gruppe B

Hochspannung herrscht in Gruppe B der Fußball-Champions-League vor den Mittwochspielen. Tabellenführer Borussia Mönchengladbach (5 Punkte) mit den ÖFB-Legionären Stefan Lainer, Valentino Lazaro und Hannes Wolf kann gegen Schachtar Donezk (4) einen wichtigen Schritt Richtung Achtelfinale tun, Schlusslicht Inter Mailand (2) steht im Heimspiel gegen Real Madrid (4) schon schwer unter Druck. Mit einem Sieg am Mittwoch wäre den Gladbachern zumindest das Überwintern im Europapokal so gut wie sicher.