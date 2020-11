Die Probleme der Brauereien sind den Arbeitnehmervertretern durchaus bewusst. „Wir verlangen nur, dass die Kaufkraft der Mitarbeiter gesichert wird. Das trägt der momentanen Lage durchaus Rechnung“, meint Staudinger. Und was steckt hinter der Drohung, dass es an Weihnachten kein Bier mehr im Handel geben soll? Wird gar gestreikt? Von derartigen Kampfmaßnahmen will Staudinger noch nicht sprechen. Er lässt aber offen, was passiert, wenn es auch in der fünften Verhandlungsrunde kein Ergebnis gibt. „Für uns ist jetzt das Wichtigste, dass wir am Montag einen Abschluss hinbekommen."