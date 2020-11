Große Trauer herrscht in der Gemeinde Ternitz, Bezirk Neunkirchen, nach einem tödlichen Unfall in Putzmannsdorf. Ein 38-jähriger Radfahrer dürfte Donnerstagnacht, gegen 21.30 Uhr, seinen Weg über eine Baustelle an der Südbahn abgekürzt haben. Der Mann übersah einen herannahenden Güterzug und wurde erfasst.