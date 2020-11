Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft hat am Mittwochabend im Test-Schlager gegen Spanien ein 1:1-Remis erkämpft. In einer Neuauflage des WM-Finales von 2010 brachte Sergio Canales die Iberer in Amsterdam völlig verdient in Führung, Donny van de Beek (47.) gelang unmittelbar nach dem Seitenwechsel allerdings der Ausgleich. Die „Oranjes“, bei der EM im kommenden Sommer Gegner von Österreich, remisierten zum dritten Mal in Folge und sind schon fünf Partien sieglos.