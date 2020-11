Welche Ideen?

Als ich bei diesen Angriffen in Brüssel Premierminister in Belgien war, war die Zusammenarbeit zwischen den europäischen Ländern und den Sicherheitsdiensten ehrlich gesagt sehr gering. Wir haben die Zusammenarbeit verbessert. Aber es reicht noch nicht. Konkrekt das Internet. Es gibt einen Vorschlag auf der Ebene des Europäischen Parlaments. Der eine sehr konkrete Möglichkeit bietet, terroristische Inhalte in sehr kurzer Zeit von den Websites zu entfernen. Das ist der Schlüssel. Dies liegt auf dem Tisch verschiedener europäischer Politiker, und wir müssen so schnell wie möglich entscheiden. Punkt Eins. Punkt zwei: Wir müssen den Datenaustausch zwischen den Geheimdiensten verbessern, um vorbeugen zu können. Da haben wir in den letzten Jahren einige Fortschritte gemacht. Ich denke, Europol kann eine wichtige Plattform sein, um auf bilateraler Ebene, aber auch auf multilateraler Ebene nachrichtendienstliche Informationen im Kampf gegen den Terrorismus auszutauschen. Dritter Punkt: Wir müssen weiterhin mit Drittländern außerhalb Europas zusammenarbeiten, um Terrorismus zu bekämpfen und Zugang zu Informationen zu erhalten, um diese Angriffe zu verhindern. Vierte Idee im Kampf gegen gewalttätigen Extremismus: Die Ausbildung von Imamen in Europa. Wir müssen in Europa die Ausbildung von Imamen entwickeln. Und warum nicht zum Beispiel ein europäisches Institut für die Ausbildung von Imam in Europa? Um sicherzustellen, dass es keinen Zweifel gibt, welche Werte wir in Europa vertreten. Der fünfte Punkt:Finanzierung des Terrorismus, radikaler Extremisten und potenziell gewalttätiger Organisationen. Wir brauchen mehr Transparenz in einigen Ländern außerhalb Europas. Es sind nicht Regierungen, oft handelt es sich um Organisationen die dort ansässig sind. Sie finanzieren Organisationen, die Hass, Extremismus und gewalttätigen Extremismus fördern, und wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass wir dies nicht akzeptieren. Da gibt es rote Linen und die müssen wir durchsetzen.