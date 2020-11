Großaktion wegen Terrorverdachts: In den frühen Morgenstunden hat die Polizei bei einem koordinierten Einsatz, genannt „Operation Ramses“, in der Steiermark, Kärnten, Wien und in Niederösterreich zugeschlagen. 60 Wohnungen, Häuser, Geschäfte und Vereinsräumlichkeiten wurden laut „Krone“-Informationen fast zeitgleich durchsucht, 30 Verdächtige festgenommen. Es besteht der Verdacht der terroristischen Vereinigung, der Terrorismusfinanzierung, der staatsfeindlichen Verbindungen, der kriminellen Organisation und der Geldwäscherei. Wie betont wurde, stünde die Aktion aber in keinem direkten Zusammenhang mit dem Terroranschlag in Wien.