Vom Ort der Seligen - wie oft bezeichnet - zum Ort des Terrors: Innerhalb von Minuten war am Montagabend in Wien alles anders, als gegen 20 Uhr ein Attentäter in der Innenstadt plötzlich auf Menschen zu schießen begann. Dienstagmittag gedachten die Österreicher mit einer Schweigeminute der Opfer und Hinterbliebenen der Terrortat - und auch die mehr als 700 Fahrzeuge der Wiener Linien standen still.