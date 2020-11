Niederösterreich: Beamte nach Wien entsandt

In Niederösterreich wurde zur Überwachung der kritischen Infrastruktur in Niederösterreich die Polizeipräsenz verstärkt. Auch wurden am Montagabend Einsatzkräfte in die Bundeshauptstadt entsandt. „Diese Unterstützung wird noch einige Zeit andauern, solange es notwendig ist“, so Landespolizeidirektor Franz Popp. Auch das Rote Kreuz Niederösterreich sei mit fünf Notarzteinheiten und zehn Rettungswägen in Wien im Einsatz gestanden.