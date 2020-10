Künstliche Intelligenz lernt Schiffe versenken

Schauplatzwechsel: Wir sehen uns das virtuelle CoderDojo an, in dem an diesem Abend Burschen ab 12 Programmieren üben. Heute baut Stropek mit seinen Schülern in der Programmiersprache C# eine einfache künstliche Intelligenz, die das Spiel „Schiffe versenken“ beherrscht. Zu Gast in der Zoom-Konferenz sind Jakob, André, Jonas, Alvin, Arsemi und David - alle mit guten Ideen, wie der Schiffe versenkende Bot am Spielfeld möglichst effektiv die richtigen Felder bombardiert und wie man die dafür nötigen Regeln am besten programmieren könnte.