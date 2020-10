In Niederösterreich gab es 187 neue Corona-Fälle und in Oberösterreich 174. In den anderen Bundesländern fiel die Zahl der Neuinfektionen zweistellig aus: So gab es in Tirol 93, in der Steiermark 88, in Salzburg 72, in Vorarlberg 40, in Kärnten 38 und im Burgenland 32 neue Fälle.