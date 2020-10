Denn aufgrund der Ermittlungen gehen die Beamten des Landeskriminalamtes NÖ (Sittlichkeitsdelikte) davon aus, dass es weitere Opfer des Mannes in Wien und dem Burgenland geben könnte. Immerhin soll er sich auch in diesen Bundesländern mit seinem Firmenauto herumgetrieben haben. Wie berichtet, wurde der Verdächtige aus dem Weinviertel am 24. September festgenommen.