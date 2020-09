In den vergangenen zehn Jahren war der Städtetourismus die touristische Triebfeder Österreichs. Die Nächtigungen in Wien sind fast dreimal so stark gewachsen wie im Rest des Landes, was 2019 einen Rekord von 17,6 Millionen bedeutete und für Wiens Beherbergungsbetriebe das erstmalige Erreichen der Umsatzmilliarde. Wiens Tourismus- und Freizeitwirtschaft steht üblicherweise für 116.500 Ganzjahresarbeitsplätze. Vor der Corona-Pandemie betrug die direkte und indirekte Wertschöpfung des Tourismus in Wien rund vier Milliarden Euro bzw. mehr als zwölf Prozent der touristischen Wertschöpfung Österreichs.