Erste Absagen in Ybbs und Alarm in Krems

Noch bevor morgen die generellen Verschärfungen in Sachen Veranstaltungen in Kraft treten, wurde auch das erst am Mittwoch eröffnete Künstlersymposium in Ybbs im Bezirk Melk abgebrochen. Geschlossen blieb gestern indes auch das Szenelokal „Q-Stall“ in Krems. Nachdem wie berichtet am vergangenen Wochenende mehrere Infizierte das Lokal besuchten, werden jetzt alle Mitarbeiter der Disco getestet. Personen, die im besagten Zeitraum ebenso im Lokal waren, sind angehalten, ihren Gesundheitszustand zu beobachten und sich im Falle von auftretenden Symptomen bei der Hotline 1450 zu melden.