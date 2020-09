AUA will ab 1. Oktober einmal wöchentlich Schanghai anfliegen

Vor dem weltweiten Ausbruch der Pandemie waren auf der Strecke Wien - Peking sowohl die Austrian Airlines als auch Air China geflogen. Die AUA habe Peking vorerst noch nicht auf dem Radar, teilte eine Sprecherin auf APA-Anfrage mit. Die heimische Fluglinie will stattdessen einmal wöchentlich die chinesische Metropole Schanghai anfliegen, musste das Startdatum aber mehrmals verschieben und peilt nun den 1. Oktober an.