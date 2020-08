Alle Plätze in Kapfenberg

Und Kapfenberg kann - Mund-Nasenschutz vorausgesetzt - sogar jeden Sitzplatz vergeben. Während in Linz die Kundschaft im Schachbrettmuster platziert werden muss. Wie auch in Ried! Weshalb der Aufsteiger nur vor 2400 spielen darf - und man meinen könnte, der Kick in der Steiermark wäre so mies, dass sich dort selbst das Virus weniger oft in die Stadien verirren würde als in Oberösterreich.