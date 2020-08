Ein großer Abstand liegt zwischen der Zahl der Neuinfizierten in Wien und jenen der anderen Bundesländer. Nach der Bundeshauptstadt wurden die meisten neuen Fälle in Oberösterreich gemeldet, 13 Neuinfektionen wurden registriert. Zwölf gibt es in Niederösterreich, jeweils vier in Tirol und Kärnten, jeweils zwei in Salzburg und der Steiermark sowie jeweils einen neuen Fall in Vorarlberg und dem Burgenland.