Seit Mittwoch bietet die Drogeriemarktkette Bipa PCR-Test-Kits für den Heimgebrauch an, am Samstag informierte der Hersteller der Tests über die beiden ersten positiven Ergebnisse: Ein Mann aus Wien und eine Frau aus dem Burgenland hätten per Selbsttest von „Lead Horizon“ die Diagnose Covid-19 erhalten.