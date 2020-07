Für eine neue, 70 Quadratmeter große Wohnung müssen die Österreicher im Schnitt rund zehn Brutto-Jahresgehälter hinblättern. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis liegt bei Erstbezug bei 4176 Euro. Die Kaufpreise am heimischen Wohnungsmarkt sind spürbar gestiegen, die Leistbarkeit von Eigentumswohnungen ist gesunken. Trotzdem sind Mietobjekte in Wien international verglichen relativ leistbar. Besonders teuer wohnt es sich in Paris, Luxemburg und München.