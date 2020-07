Auf prominente Wahlhilfe konnte die kroatische Regierungspartei HDZ bei der am Sonntag abgehaltenen Parlamentswahl in Kroatien setzen. In einem über Twitter geteilten Video warben Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und andere führende Politiker aus den Reihen der Europäischen Volkspartei (EVP) nachdrücklich mit dem HDZ-Wahlslogan „Sigurna Hrvatska“ („Sicheres Kroatien“).