Alle Ansteckungen in Oberösterreich in geschlossenen Räumen

61 Neuinfektionen wurden in Oberösterreich registriert - sämtliche Betroffene hätten sich in geschlossenen Räumen angesteckt, wie die „Krone“ erfuhr. 24 Neuinfektionen gibt es in der Bundeshauptstadt, neun in der Steiermark, sieben in Niederösterreich, drei in Tirol, zwei in Salzburg und eine im Burgenland. Keine Neuerkrankten wurden lediglich in Kärnten und Vorarlberg gemeldet.